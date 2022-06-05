В Баку мужчина, подозреваемый в попытке совершения кражи, выпрыгнул с пятого этажа.

Инцидент зарегистрирован в Наримановском районе столицы.

Нофел Меджидов (1980 г.р.) был замечен соседями, когда пытался украсть телевизор из многоквартирного здания на улице Фаига Юсубова.

Поняв, что его увидели, мужчина выпрыгнул с пятого этажа вместе с телевизором.

Получивший тяжелые телесные травмы Н.Меджидов был доставлен в больницу с помощью сотрудников Наримановского РУП.

В настоящее время расследуются детали происшествия.