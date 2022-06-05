В Баку мужчина, подозреваемый в попытке совершения кражи, выпрыгнул с пятого этажа.
Инцидент зарегистрирован в Наримановском районе столицы.
Нофел Меджидов (1980 г.р.) был замечен соседями, когда пытался украсть телевизор из многоквартирного здания на улице Фаига Юсубова.
Поняв, что его увидели, мужчина выпрыгнул с пятого этажа вместе с телевизором.
Получивший тяжелые телесные травмы Н.Меджидов был доставлен в больницу с помощью сотрудников Наримановского РУП.
В настоящее время расследуются детали происшествия.
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