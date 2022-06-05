В районную прокуратуру поступила информация об убийстве 5 июня в 08:00 в поселке Маяк Бейлаганского района Бахруза Тагиева (1987 г.р.).

Как сообщили в прокуратуре Бейлаганского района, в ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что односельчанин потерпевшего Ариф Мамедов (1962 г.р.) дважды выстрелил в Бахруза Тагиева во время личной ссоры и убил его.

По факту в прокуратуре Бейлаганского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

Ариф Мамедов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Необходимые следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.