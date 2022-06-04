Европа ожидает примерно 150 тысяч мигрантов до конца этого года. Такая волна, по прогнозам, может быть спровоцирована ожидающимся голодом из-за войны в Украине, пишет Reuters.

«Ожидается, что в этом году прифронтовые государства-члены ЕС примут более 150 000 мигрантов», — заявил министр внутренних дел Кипра Никос Нурис после встречи с коллегами-министрами так называемой группы MED5 в Венеции.

По данным агентства ООН по делам беженцев, в этом году около 36 400 соискателей убежища и мигрантов уже прибыли в Италию, Испанию, Грецию, Кипр и Мальту — в дополнение к 123 318 прибывшим в 2021 году.

Координатор ООН по кризисным ситуациям Амин Авад заявил в пятницу, 3 июня, что нехватка пшеницы и других зерновых может затронуть 1,4 миллиарда человек, добавив, что необходимы дополнительные переговоры, чтобы разблокировать порты в Украине, чтобы избежать голода и массовой миграции по всему миру.