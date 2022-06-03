Первое тяжелое оружие, обещанное Германией, может поступить в Украину в конце июня.

Об этом рассказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник, сообщает немецкое агентство PNP.

Так, украинский дипломат с позитивом отреагировал на недавнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца о намерениях передать Украине ракетные системы ПВО Iris-T, однако призвал ускорить этот процесс, поскольку передача тяжелого вооружения до сих пор находится в подвешенном состоянии.

«Но если честно, уже сотый день войны, и до сих пор из Германии в Украину не поставлено ни одной единицы тяжелой техники… Вы видите, насколько опасна ситуация», — сказал Мельник.