ООН считает, что продолжение войны России против Украины может вызвать массовый голод в мире. В частности, на грани голодной смерти окажутся около 323 млн человек.

Об этом написал руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли в Twitter.

По его словам, в последние годы продовольственные проблемы в мире лишь усугубились. Причиной стали пандемия коронавируса, увеличения расходов и, конечно, война в Украине, которая является мировым поставщиком продовольствия.

«Мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами для глобальной продовольственной безопасности. Только за последний год конфликты, климатический кризис, COVID и рост расходов толкнули 276 млн людей на грань голодной смерти. Если война в Украине не закончится в ближайшее время, это количество может вырасти до 323 млн человек», — говорится в сообщении.