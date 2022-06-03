В поселке Масазыр Абшеронского района 3 июня, в двенадцать дня была убита Жаля Давудова (1987 г.р.). Об этом Minval.az сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

В ходе расследования было установлено, что к убийству причастен отец Давудовой — Ифтихар Давудов (1964 г.р.). Мужчина ножом зарезал дочь. Последний задержан и привлечен к ответственности по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

Сообщается, что преступление было совершено на почве семейного конфликта.

Отдел новостей