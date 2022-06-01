Анна Акопян, супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна, находясь в Швейцарии, встретилась с небезызвестным Варданом Сирмакесом (Сирмакешем) и получила в подарок дорогие часы, сообщают армянские СМИ. По их сведениям, подарок был вручен госпоже Акопян, когда она встречалась с местной армянской общиной и послом Армении в Швейцарии Андраником Ованнисяном. В команде Анны Акопян запрос журналистов проигнорировали. Однако, как стало известно, Анна Акопян встречалась в Цюрихе с небезызвестным бизнесменом Варданом Сирмакешем. Как сообщила сама Акопян в Facebook, «в Цюрихе успела встретиться с Варданом Сирмакешем, после долгого и тяжелого перерыва нам нужно поговорить о многом».

Напомним: это тот самый Вардан Сирмакеш, или Сирмакес, соучредитель и генеральный директор всемирно известного швейцарского часового бренда Franck Muller Group, а по совместительству финансовый инвестор армянской Vallex Group, которая многие годы занималась грабежом золота на азербайджанском месторождении Веджнели в оккупированном на тот момент Зангеланском районе.

В настоящее время воровство золота и нанесённый экологический ущерб расследует прокуратура Азербайджана, более того, официальный Баку готовит и имущественные иски. В Ереване, в свою очередь, напоминают, что именно Сирмакес «обещал обеспечить финансирование строительства станции Ачапняк Ереванского метрополитена, он даже перечислил небольшую сумму, однако до сих пор станция метро не построена». В Ереване иронично добавляют: «Сейчас, кажется, власти нуждаются в новых обещаниях». Показательно, что деликатные вопросы Пашинян предпочитает обсуждать через свою супругу. Но вот сможет ли выполнить эти обещания Сирмакес, который мало того, что лишился дохода от воровства золота в Веджнели, так еще и готовится к судебным неприятностям?