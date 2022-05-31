Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Евросоюза до конца 2022 года сократит импорт российской нефти на 92%.

Такое заявление, сообщают французские СМИ, включая Ouest-France, Макрон сделал на брифинге по итогам саммита ЕС, на котором был согласован шестой пакет санкций в отношении России.

Говоря о возможном эмбарго на поставки российского газа, Макрон заявил, что «ничего не исключено». Он также сообщил, что Евросоюз будет добиваться того, чтобы экспорт украинского зерна, поставки которого пока невозможны из-за блокады портов, был возобновлен.