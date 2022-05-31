Рассмотрено ходатайство об изменении меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении помощника главы Исполнительной власти (ИВ) Вахида Исаева и представителя главы ИВ Гейчайского района Рашада Шукюрова.

Бинагадинский районный суд признал ходатайства адвокатов обоснованными, сообщает АПА.

Решением суда избранная в отношении В.Исаева и Р.Шукюрова мера пресечения в виде ареста заменена домашним арестом.

Отмечено, что следствие по делу продолжается.

Оба чиновника были задержаны Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. Вахид Исаев и Рашад Шукюров обвиняются в нарушениях закона в ИВ Гейчайского района.