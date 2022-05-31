Российские военные изменили тактику наступления на Северодонецк, поскольку стремятся захватить город ко 12 июня («Дню России»). Именно поэтому они перешли к уличным боям и не считаются ни с какими потерями. Такое мнение высказал в комментарии порталу «Апострофу» военный эксперт Михаил Жирохов.

«Им нужно еще взять под контроль Северодонецк. То, что они смогли зайти на какие-то второстепенные жилые комплексы, не значит, что они контролируют весь город. Не понятно с военной точки зрения, почему россияне начали бои в городе, где у них будут огромные потери. Вместо того, чтобы продолжить свою тактику охвата города и перехвата коммуникаций», ‒ пояснил специалист.

По словам Жирохова, россияне спешат, стремясь одержать любую «победу» до 12 июня — «Дня России».

«Я думаю, что у них опять же нехватка времени. Они хотят каких-то результатов к следующему (после 9 мая — ред.) празднику. А следующий праздник ‒ День России. Поэтому они пошли в лобовое наступление на Северодонецк, которое для них будет очень ценным в плане ресурсов, в плане личного состава и в плане техники», ‒ пояснил эксперт и добавил, что россияне уже окончательно отказались форсировать реку Северский Донец.

Новая тактика врага, говорит Жирохов, заключается в ударе с другого направления ‒ на Северск с началом наступления на Славянск.