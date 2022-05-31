Четыре страны НАТО и Евросоюза парализуют деятельность НАТО и ЕС по поддержке Украины, заявил в интервью Дмитрию Гордону проживающий в США российский политолог Андрей Пионтковский

«И сторонники, и противники Украины понимают, что наступил решающий, поворотный момент – решается судьба мира. Поэтому я прекрасно понимаю реакцию [премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона, который заговорил о совершенно новой международной структуре. Это естественно. Четыре страны НАТО – Италия, Франция, Германия и Венгрия – они играют на путинской стороне. Четыре страны НАТО и ЕС. Тем самым они парализуют деятельность ЕС и НАТО по поддержке Украины», – заявил Пионтковский.