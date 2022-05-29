Главную награду 75-го Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — получила картина «Треугольник печали» шведского режиссера Рубена Эстлунда. Премьера картины состоялась 21 мая.
Гран-при получили картина «Звезды в полдень» французского режиссера Клер Дени и фильм «Близко» бельгийского режиссера Лукаса Донта.
Лучшим режиссером стал южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук («Решение расстаться»).
Лучшей актрисой признана иранка Зар Амир-Эбрахими («Священный паук»).
Приз за лучшую мужскую роль достался южнокорейскому актеру Сон Кан Хо («Посредник»).
Приз за лучший сценарий вручили шведу Тарику Салеху за фильм «Мальчик с небес».
Приз «Золотая камера» достался картине «Воинственный пони» Райли Кио и Джины Гаммелл.
Специальный приз жюри получили режиссеры Феликс ван Грёнинген и Шарлотта Вандермеерш за фильм «Восемь гор» и Ежи Сколимовский за картину «Ео».
Почетный приз в честь годовщины фестиваля получил фильм «Тори и Локита» братьев Дарденн.
В Канне были представлены фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Естественная история разрушения» и «Жена Чайковского» российского режиссера Кирилла Серебренникова.
Добавить комментарий