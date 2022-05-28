На въезде во временно оккупированный войсками РФ Мелитополь установили знак «Россия навсегда».
Как сообщает государственное информагентство РИА Новости, устанавливать табличку помогала российская рок-певица Юлия Чичерина.
На въезде во временно оккупированный войсками РФ Мелитополь установили знак «Россия навсегда».
Как сообщает государственное информагентство РИА Новости, устанавливать табличку помогала российская рок-певица Юлия Чичерина.
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