Не менее трех украинских военных сдались в плен на территории завода «Азовсталь» в четверг. Об этом сообщил «заместитель начальника управления» «Народной милиции» т.н. «ДНР» Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-1».

«Насколько я понял, там [на территории завода «Азовсталь»] трое или четверо [человек], которые были вынуждены сдаться в плен, потому что дальше они уже не могли прятаться», — сказал он. Басурин отметил, что со временем будет ясно, сколько человек осталось на территории завода.

Ранее он заявил ТАСС, что на территории завода могут оставаться десятки украинских силовиков.