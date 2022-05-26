Трое неизвестных мужчин совершили разбойное нападение на жителя столицы на территории Ясамальского района Баку. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что преступление было совершено на улице Хиябани в 03:30. Преступники избили возвращавшегося с работы домой Эльчина Мамедова (1994 г.р.) и отняли у него 2 тысячи манатов. Расследованием разбоя занялись сотрудники 29-го отделения полиции указанного района. Пока по факту никто не задержан.

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