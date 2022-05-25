Следственный комитет прекратил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности против новосибирского сотрудника ДПС Александра Гусева, сообщила пресс-служба ведомства.

Полицейский «непроизвольно» выстрелил из табельного оружия в голову 19-летнего задержанного Векила Абдуллаева после автомобильной погони. В действиях сотрудника ДПС не нашли состава преступления, их признали законными, отмечается в сообщении СК.

В то же время Октябрьский районный суд Новосибирска признал виновными пассажиров, находившихся с Абдуллаевым в автомобиле, по статьям о причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством в отношении сотрудника полиции.

Руслана Курбанова приговорили к четырем годам и месяцу колонии-поселения, Илькина Исмаилова — к году и пяти месяцам колонии-поселения, Турала Курбанова — к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Последних двух освободили из-под стражи в зале, засчитав время в СИЗО.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал обжаловать приговор в отношении знакомых Абдуллаева в апелляционной инстанции.

«Подобная позиция суда представляется необоснованной и несоответствующей целям и задачам уголовного судопроизводства», — говорится в заявлении СК.

В конце мая 2021 на трассе в районе поселка Мошково в Новосибирской области инспектор ДПС Александр Гусев выстрелил в 19-летнего Векила Абдуллаева. Это произошло после того, как полицейские догнали автомобиль с затонированными стеклами, водитель которого проехал мимо них и отказался остановиться.

Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова арестовали за нападение на полицейских 4 июня — через неделю после убийства Векила Абдуллаева. Решение о возбуждении уголовного дела принял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Кроме того, он же потребовал отпустить под подписку о невыезде из-под стражи инспектора ДПС Александра Гусева.

Азербайджанские депутаты написали обращение президенту РФ Владимиру Путину в знак протеста против освобождения полицейского Гусева. Сам Гусев заявил о том, что неизвестные угрожали сжечь его дома.

По словам родственников, семью инспектора после инцидента вывезли из Мошково.

В августе Следственный комитет сообщил о завершении расследования по делу Илькина Исмаилова, Руслана Курбанова и Турала Курбанова