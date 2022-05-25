Некоторые европейские страны призывают Украину пойти на уступки России и отказаться от территорий в обмен на прекращение полномасштабной войны. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, в Европе активизировались пророссийские лоббисты, которые предлагают Украине сделку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира. Свои предложения, как утверждает Подоляк, страны ЕС аргументируют необходимостью возобновления бизнес-отношений с Российской Федерацией.

Советник главы ОП заверил, что Украина не будет соглашаться на такие инициативы, а также торговать своими гражданами и суверенитетом. Более того, не может идти речь о замораживании полномасштабной войны, поскольку это позволит РФ проанализировать свои ошибки и лучше подготовиться к новой фазе вооруженной агрессии.

«Свою работу над ошибками тоже провели: Украина сделала выводы из Минских договоренностей и потому не пойдет на Минск-3. Геополитические «стратеги» говорят о территориях, но никто не говорит о людях. С начала войны свой дом покинули уже 13 миллионов украинцев. Эти люди не вернутся жить на оккупированные территории или в серую зону боевых действий. Потому что это рискованно. А значит, у нас не будет экономики. Собираются ли призывающие к замораживанию войны пожизненно содержать наших переселенцев? Есть серьезные сомнения в этом», — продолжил Подоляк в своем Telegram-канале.

Советник главы ОП напомнил, что любая война завершается за столом переговоров, но при условии, если все стороны конфликта готовы о чем-то договариваться. Подоляк заверил, что Украина заинтересована в прекращении конфликта, который можно остановить поставками вооружения, новыми санкциями против РФ и финансовой помощью Киеву.

«Украине давали от трех дней до нескольких недель. Украинцы же защитили Киев, освободили три области и завершают освобождение четвертой. Сегодня те же люди предлагают нам подарить России Восток и Юг. Спасибо за совет, но, вероятно, возьмем помощь оружием», — подытожил Подоляк, комментируя предложения стран Европы пойти на уступки Кремлю.