Новый министр МЧС Куренков — это не карьерист, а «служака», заявил 25 мая президент России Владимир Путин в центре управления в кризисных ситуациях МЧС.

Президент приехал представить нового главу МЧС Александра Куренкова.

Кандидатуру на пост главы МЧС России предложил для обсуждения в Совет Федерации президент России Владимир Путин. Вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев, находившийся в руководстве ведомства по гражданской обороне и ликвидации стихийных бедствий до 2007 года, отметил, что при принятии решения, президент руководствовался профессиональными качествами Куренкова.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин «хорошо лично знает Куренкова.