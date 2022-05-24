24 мая 2022 года в рамках реализации достигнутых договоренностей и на основании соответствующих распоряжений двух стран на государственной границе между Арменией и Азербайджаном состоялась первая встреча вице-премьера Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна в формате Комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы.

В ходе встречи стороны подтвердили готовность работать в рамках Комиссии по делимитации и по другим вопросам.

Достигнута договоренность о проведении второй встречи в рамках комиссии в Москве, а третьей встречи в Брюсселе.