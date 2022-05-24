Сильный ветер стал причиной ДТП на шоссе Баку-Газах.

Инцидент произошел на Бакинской кольцевой дороге, передает АПА.

Сильный порыв ветра опрокинул крупнотоннажный грузовой автомобиль марки MAN, за рулем которого находился гражданин Исламской Республики Иран Джабраил Джаваншир Муса оглу 1983 года рождения.

Водитель получил серьезную травму руки, врачам пришлось ее ампутировать.

По данному факту сотрудники Главного управления Государственной дорожной полиции проводят расследование.