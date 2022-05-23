Речи об обмене украинского оппозиционного депутата Виктора Медведчука на военных с «Азовстали» нет, поскольку он является гражданином Украины и не является военным, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, — он не имеет отношения к России, и он не является военным», — отметил глава кремлевской пресс-службы, добавив, что в случае с бойцами «Азова» речь идет о военных.

Поэтому, объяснил Песков, это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-либо обменах.