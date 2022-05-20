Заместитель командира «Азова» Святослав Паламар с позывным «Калина» вышел с территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявила военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова в своем Telegram-канале.

Куксенкова утверждает, что Паламар сдал личный автомат и пистолет.

Отметим, что накануне о сдаче Паламара в плен сообщал другой пропагандист Дмитрий Стешин, но сам украинский военный записал видео, в котором это опроверг.

Также сообщается, что командир «Азова» Денис Прокопенко тоже вышел с «Азовстали». Украина эту информацию пока не подтверждает.

Ранее российские пропагандисты сообщали, что из «Азовстали» вышел командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский.