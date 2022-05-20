В Великобритании мужчинам-гомосексуалам могут предложить программу бесплатной вакцинации от оспы обезьян, сообщает Daily Mail.

«Ведущие эксперты сообщили, что стратегия может быть развернута, если случаи заражения оспой по-прежнему будут непропорционально высоки среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин», – пишет таблоид.

По данным британского Минздрава, в шести из девяти выявленных случаев оспы в королевстве зараженный мужчина имел сексуальный контакт с другим мужчиной.

The Telegraph сообщал, что одной из тем обсуждения предстоящего заседания ВОЗ, созванного в связи с распространением оспы обезьян, станет повышенная распространенность заражения среди геев и бисексуальных мужчин.