Сегодня в формате видеоконференции состоялась встреча министров здравоохранения стран-членов и стран-наблюдателей Движения неприсоединения.

Данную информацию приводит Министерство здравоохранения Азербайджана.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что в начале 2020 года, в период начала распространения пандемия COVID-19, Азербайджан с ответственностью к отнесся к функции исполнения председательства в Движении неприсоединения.

Министр заявил, что Азербайджан выдвинул ряд инициатив для того, чтобы мобилизовать глобальные силы в борьбе с пандемией: «В соответствии с предложением президента Ильхама Алиева, в декабре 2020 года была организована посвященная борьбе с коронавирусом специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств. Азербайджан также добровольно внес во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) финансовый вклад в размере 10 миллион долларов, половина из которых были непосредственной помощью членам Движения неприсоединения. Кроме того, для поддержки борьбы с коронавирусом более 30 странам, включая членов Движения неприсоединения, была оказана гуманитарная и финансовая помощь. Азербайджан безвозмездно пожертвовал четырем странам 150 тысяч доз вакцины».