Такую непоследовательность в поведении Никола Пашиняна и его правительства следовало ожидать. Ничего нового для нас нет. Азербайджан продолжит в условиях неурегулированности наших межгосударственных отношений поддавливать армян по всей линии соприкосновения. Именно «поддавливать», то есть, время от времени осаживать армян, когда те начинают строить военные укрепления, выдвигать свои посты и так далее. Об этом в беседе с Minval.az сказал депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков.

«Они не желают признавать территориальную целостность и государственную границу Азербайджана? Следовательно, непризнанными являются и собственные границы Армении. Но разница в том, что на стороне Азербайджана не только историческая справедливость и международное право, но и сила. Действенность азербайджанской армии армяне хорошо почувствовали осенью 2020 года в ходе 44-дневной войны», — отметил политолог.

Видимо, по словам политолога, время от времени армянской стороне придется напоминать про «железный кулак», как это уже неоднократно делалось в ответ на армянские провокации. Свою работу по восстановлению коммуникаций, обустройству и укреплению госграницы Азербайджан проводит без оглядки на Армению, отмечает политолог.

Что же касается других вопросов, то, по словам Мусабекова, «армянам не мешало бы помнить о пятилетнем сроке пребывания РМК (Российский миротворческий контингент в Карабахе), из которого полтора года уже прошли».

«Если армянская сторона будет терять время для переговоров, то потом придется принимать решения в авральном режиме с неизбежными издержками для них самих. Что же касается обращения Пашиняна к президенту Путину о вводе войск ОДКБ в Ереван для нейтрализации противоправных уличных действий оппозиции, то это версия оппозиции, которая ничем не подтверждена. Не думаю, что ситуация этого требует, тем более, что российские войска размещены на 102 базе в Гюмри и перебрасывать их куда-то еще необходимости нет», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров