Литва поддерживает более активное сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном. Азербайджан является очень важной страной в контексте платформы Восточного партнерства Европейского Союза и стратегическим энергетическим партнером. Мы продолжаем поддерживать продвижение нового соглашения между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Европейский союз очень заинтересован в укреплении сотрудничества с экспортерами альтернативной энергии, в том числе с Азербайджаном, а также в сфере поставок природного газа. Азербайджан является надежным партнером Европейского Союза в энергетической сфере.

Мы видим потенциал сотрудничества между нашими странами через европейские и другие международные инструменты развития. Мы заинтересованы в том, чтобы поделиться своими успехами и опытом в области реформ», — сказал президент Литвы.