Москва считает задачу разблокирования всех транспортных и экономических связей на Южном Кавказе одной из ключевых в контексте нормализации армяно-азербайджанских отношений и организации сотрудничества в регионе. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга в среду.

«Высоко оцениваем деятельность трехсторонней рабочей группы по разблокированию. Сопредседатели трехсторонней рабочей группы контактируют на регулярной основе в целях выработки решений, которые устроили бы все стороны», — отметила Захарова.