Швеция и Финляндия подадут совместную заявку на членство в НАТО 18 мая, заявила шведский премьер-министр Магдалена Андерссон.
«Мы собираемся в течение завтрашнего дня совместно подать заявку в НАТО», — цитирует её РИА Новости.
Швеция и Финляндия подадут совместную заявку на членство в НАТО 18 мая, заявила шведский премьер-министр Магдалена Андерссон.
«Мы собираемся в течение завтрашнего дня совместно подать заявку в НАТО», — цитирует её РИА Новости.
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