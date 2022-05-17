Швеция и Финляндия подадут совместную заявку на членство в НАТО 18 мая, заявила шведский премьер-министр Магдалена Андерссон.

«Мы собираемся в течение завтрашнего дня совместно подать заявку в НАТО», — цитирует её РИА Новости.