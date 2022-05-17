18 мая делегация во главе с вице-министром Шахином Мустафаевым посетит Иран.

В состав делегации входят представители министерств энергетики, высоких технологий и транспорта, иностранных дел, Государственного таможенного комитета, Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и других структур.

В рамках визита запланированы встречи делегации в Министерстве дорог и градостроительства Ирана, Министерстве иностранных дел, Генеральном штабе Вооруженных сил и других структурах.

На встречах будут обсуждены вопросы в сферах транспорта и транзита, логистики, энергетики, торговли, инвестиций, и другие вопросы.

Одной из основных тем обсуждения станет реализация меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Ирана о создании новых коммуникационных связей между Восточным Зангезурским экономическим районом и Нахчываской АР Азербайджана через территорию Ирана, а также роль, которую будет играть реализация этого проекта в обеспечении регионального развития.