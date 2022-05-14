Сотрудники Сураханского районного управления полиции за последнюю неделю в ходе проведенных операций задержали 95 человек, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, по всем обнаруженным фактам в следственном отделе управления были возбуждены уголовные дела.

В отношении 80 задержанных решением суда применена мера пресечения в виде ареста, 15 – в виде полицейского надзора. У них в целом был обнаружен 21 кг наркотических средств и психотропных веществ. 11 из задержанных непосредственно занимались контролем над сбытом наркотиков в Сураханы и других частях столицы.

В ходе операций, проведенных сотрудниками Сураханского районного управления полиции в течение указанного периода, были задержаны 14 членов 9 преступных групп, совершивших серию краж из домов, магазинов, платежных терминалов, библиотек, расположенных в поселках Говсан, Гарачухур, Амирджан и Ени Гюнешли, а также укравших запчасти лифтов из зданий. Установлено, что эти лица совершили кражи денег, золотых украшений и др. из 36 домов и объектов, расположенных на этих территориях.

По каждому из фактов в Сураханском РУП продолжается расследование.