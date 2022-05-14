В четверг в Ашхабаде в рамках Межпарламентского форума государств Центральной Азии и Российской Федерации в конференц-зале Конгресс-центра прошла церемония награждения. Об этом сообщили официальные СМИ Туркменистана.

В связи с этим, Эльдар Гулиев сообщил, что Совет аксакалов Азербайджана единогласно принял решение о награждении Гурбангулы Бердымухамедова Золотым орденом «Почётный аксакал»и вручил орден и соответствующее удостоверение.

Учредитель и главный редактор Международного журнала «Азербайджан дуньясы», председатель Национального фонда «Деде Коркут» Эльдар Исмаилов сообщил о решении наградить его Национальной премией «Во имя мира на земле» и Золотым орденом «Ulu türk».