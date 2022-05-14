Российские военные, вероятно, решили полностью уйти со своих позиций вокруг Харькова перед лицом украинских контрнаступлений и ограниченного количества подкреплений. Об этом заявили аналитики американского Института исследования войны (ISW).

Российские подразделения, как правило, не пытались удержать позиции против контратакующих украинских сил в течение последних нескольких дней, за некоторыми исключениями.

Видимо, Москва сосредоточена на проведении упорядоченного вывода и уделяет первоочередное внимание возвращению русских домой, прежде чем позволить прокси-силам войти в Россию, а не пытаться удерживать свои позиции вблизи города.

Таким образом, Украина, похоже, выиграла битву за Харьков, констатируют аналитики.

«Украинские силы не позволили российским войскам окружить, не говоря уже о захвате Харькова, а затем изгнали их из-под города, как они сделали это с российскими войсками, пытавшимися захватить Киев»., — говорится в отчете.

ВСУ, вероятно, попытаются нарушить, по крайней мере, самую западную из наземных линий связи (ГЛК) между Белгородом и российскими войсками, сосредоточенными вокруг Изюма, хотя Россия использует несколько ГЛК, в том числе несколько дальше от нынешних украинских позиций.

Основными усилиями россиян по-прежнему остаются попытки окружить Северодонецк и Лисичанск с севера и с юга. Российские войска, наступавшие из направления Попасной, в течение суток не добились существенного прогресса.

Российские войска возобновили наступательные операции в направлении Славянска, но 13 мая не добились прогресса.

Россияне совершили еще один безуспешный штурм Александровки, вероятно, в новой попытке форсировать Северский Донец. У россиян может хватить свежей боевой мощи, чтобы компенсировать эти потери и продолжить наступление в достаточно широком масштабе.