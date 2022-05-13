Украина входит в новую фазу войны с Россией. Об этом 13 мая в Facebook заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава оборонного ведомства сказал, что условная первая фаза войны длилась со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину – 24 февраля – до 9 мая.

Он подчеркнул, что, сбежав из северных регионов Украины, российские военные не смогли добиться успеха и на других направлениях – на юге и востоке.

«Таким образом, к 9 мая Россия получила стратегическое поражение – не смогла уничтожить украинское государство путем военной интервенции и смены власти на российских марионеток. Мы вынудили ее снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня. На этом фоне мы входим в новую – долговременную – фазу войны», – отметил Резников.

По словам министра, чтобы победить в новой фазе войны, Украине нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, а также «проектировать силу так, чтобы враг, наконец, не выдержал».