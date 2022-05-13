Государственное агентство автомобильных дорог включило работы по строительству и реконструкции дороги Баку-Губа-госграница с Россией в план работы, который реализуется в настоящее время. В обществе звучат различные необоснованные мнения о том, что эти работы еще не начались.

В направлении государственной границы РФ строится новая автомагистраль. Одновременно реконструируется существующая альтернативная дорога Баку-Губа-госграница с Россией, сообщили в Госагентстве.

Отметим, строительные работы планируется завершить до конца текущего года.

Учитывая интенсивность движения, работы проводятся поэтапно, и на этих территориях движение автотранспортных средств полностью ограничено.Во время ремонтно-восстановительных работ обеспечено двустороннее движение автотранспортных средств в противоположном направлении.