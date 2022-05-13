Экс-глава МИД Тофик Зульфугаров поделился некоторыми размышлениями о том, почему армянская сторона ведёт дело к тому, чтобы свести переговоры по мирному соглашению к безрезультатному и бесконечному процессу обмена «принципами» того, как видят страны окончательное урегулирование конфликта, передает «Минвал».

«По сути все эти «движения» нужны Еревану для создания иллюзии того, что они якобы прекращают политику территориальных претензий к Азербайджану.

Да, именно иллюзии, потому что реальные их действия под прикрытием «миротворцев» имеют цель продолжить попытку аннексии наших земель… Они также понимают, что продолжать свою старую политику опасно, так как баланс сил в регионе изменился в нашу пользу и Россия в условиях сформировавшегося военного союза Азербайджана и Турции не будет их защищать так, как делала это раньше», — считает Зульфугаров.

Экс-глава МИД отметил, что, продолжая де-факто выдвигать территориальные претензии Азербайджану, Армения делает неизбежным выдвижение встречных территориальных претензий со стороны нашей страны.

«Причём, не признавая де-факто нашу территориальную целостность, они теряют такое понятие, как территориальная целостность своей страны. То есть, армяне хотят представить и нам, и миру концепцию, основанную на том, что «где стоит или стоял до 2020 года армянский солдат, там и есть «граница Армении» или «граница второго армянского государства».

Но реальность такова, что «армянский солдат» сегодня может стоять только там, где остановился азербайджанский солдат. Причём он не остановился на границе Армении, так как их не признает де-факто и сама Армения, продолжая выдвигать территориальные претензии к нам», — подчеркнул Зульфугаров и задался вопросом: а зачем тогда все явные и скрытые покровители армян в Москве, Париже, Вашингтоне продолжают настаивать на том, что самое важное сегодня это «делимитация» и «демаркация» границы?

«Все настойчиво лезут с предложениями о том, как они готовы «помогать» своими советами, картами, GPS-ми и т.д. В чем их цель?

Ответ прост: процесс делимитации и демаркации начинается с того, что стороны принимают за основу для дальнейших переговоров ту или иную карту, на которой обозначена линия, которую надо перенести на «землю». То есть, фактически технический, по сути, процесс даёт армянам факт признания «советских» границ Армянской ССР, в условиях, когда они продолжают «миацумничать» — вот для чего эта синхронная суета армянофилов из Москвы, Брюсселя, Вашингтона и т.д», — заметил Зульфугаров.

«Именно поэтому ещё до начала практических переговоров по делимитации и демаркации мы должны заявить о том, что передача 100 лет назад Зангезура и других земель незаконная и мы требуем их возврата Азербайджану», – резюмирует дипломат.