На территории Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Русские войска отошли от Харькова и кое-где отступили к границе.

Об этом заявил советник председателя ОП Украины Алексей Арестович.

«ВСУ приблизились, а где-то, говорят, уже и вышли (на границу с РФ в Харьковской области). Надо понимать, что данные поступают с опозданием. Они часть разбитых войск забрали на территорию РФ, часть перебросили на Луганский направление, а часть заменили мобилизованными из «ЛНР» и «ДНР». Но граница уже давно не является безопасной зоной. Конфликт там не прекратится», — говорит Арестович.

По его словам, войска РФ стреляют через границу.

«Это символическое значение имеет, но военного не имеет, потому что может идти стрельба, могут быть попытки зайти. Но от Харькова оттеснили, действительно. Полевую артиллерию отодвинули, теперь достать может только РСЗО. В значительной степени защитили Харьков » — объясняет советник главы ОП Украины.