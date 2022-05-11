Украинские воины уничтожили подполковника ГРУ Альберта Каримова. Об этом пишет блогер Necro Mancer
Он уточнил: «Подполковник спецназа ГРУ Каримов Альберт Абдилахатович 1983 г.р. из башкирского населенного пункта Тирлянский».
Украинские воины уничтожили подполковника ГРУ Альберта Каримова. Об этом пишет блогер Necro Mancer
Он уточнил: «Подполковник спецназа ГРУ Каримов Альберт Абдилахатович 1983 г.р. из башкирского населенного пункта Тирлянский».
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