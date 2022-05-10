10 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в город Шуша.

Данную информацию распространила пресс-служба главы государства.

Президент и первая леди были проинформированы о недавнем завершении строительства административного здания в Шуше и проводимых вокруг здания работах по благоустройству.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились и с восстановительными работами, которые будут проведены Фондом Гейдара Алиева в Пресноводной бане, доме тарзана, композитора и усовершенствовавшего азербайджанский тар деятеля искусств Садыгджана, комплексе имения Мехмандаровых.

Глава государства и первая леди также ознакомились и с ремонтно-восстановительными работами, которые будут проведены в «Shusha Boutique Hotel» и Шушинской школе.

Затем президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского центра цифрового управления ОАО «Азеришыг».

Затем глава государства выступил с речью.

(Обновляется).