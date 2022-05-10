Внесено изменение в Закон «Об органах пограничной охраны».

Закон о внесении изменений в указанный закон утвердил президент Ильхам Алиев.

В соответствии с этим изменением в Положение о Государственной пограничной службе добавлены также специальные силы воздушных операций. Соответствующее изменение внесено также в Закон «Об органах пограничной охраны».

До сих пор неприкосновенность границ Азербайджана обеспечивалась силами быстрого реагирования, Береговой охраны и пограничного контроля. Теперь в этот перечень добавляются также специальные силы воздушных операций.