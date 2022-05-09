Сменился владелец стадиона «ASK Arena», являвшегося в свое время базой сборной Азербайджана и местом проведения ее домашних игр.

Как сообщает Apasport.az, этот стадион, расположенный в Баку, приобрел клуб «Сабах».

Столичный клуб выступает на «Bank Respublika Arena» в Масазыре, переедет на свой новый стадион после окончания реконструкции. Таким образом, на стадионе, не имевшем владельца переезда клуба «Кешля» в Шамахы, будет выступать новая команда.

Ожидается, что стадион вновь сменит название.