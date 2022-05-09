В связи с 99-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева группа сотрудников Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) совершила восхождение на «Пик Гейдара» — вершину высотой в 3751 метр над уровнем моря, расположенную на массиве Гызыл Гая горной гряды Башдаг Большого Кавказского хребта, сообщили в пресс-службе СГБ.

Участники восхождения разбили лагерь у подножия массива Гызыл Гая и в полном составе совершили восхождение по установленному маршруту на «Пик Гейдара». Перед барельефом общенационального лидера сотрудники СГБ с глубоким уважением почтили его светлую память и водрузили там Государственный флаг Азербайджанской Республики.