С начала вторжения России в Украину российская армия потеряла 1145 танков, 158 вертолетов и 377 беспилотников, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России с 24.02 по 09.05 ориентировочно составили:

личного состава — около 25650 (+150) человек,

танков ‒ 1145 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2764 (+23) ед,

артиллерийских систем – 513 (+4) ед,

РСЗО — 185 (+6) ед,

средства ПВО — 87(+1) ед,

самолетов – 199 (+0) ед,

вертолетов – 158 (+2) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 1970 (+9) ед,

корабли /катера — 12 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17).

специальная техника – 41 (+2).

крылатые ракеты – 94 (+2).

Отмечается, что за прошедшие сутки наибольшие потери противника наблюдались на Авдеевском направлении.