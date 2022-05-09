С начала вторжения России в Украину российская армия потеряла 1145 танков, 158 вертолетов и 377 беспилотников, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России с 24.02 по 09.05 ориентировочно составили:
личного состава — около 25650 (+150) человек,
танков ‒ 1145 (+15) ед,
боевых бронированных машин ‒ 2764 (+23) ед,
артиллерийских систем – 513 (+4) ед,
РСЗО — 185 (+6) ед,
средства ПВО — 87(+1) ед,
самолетов – 199 (+0) ед,
вертолетов – 158 (+2) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 1970 (+9) ед,
корабли /катера — 12 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17).
специальная техника – 41 (+2).
крылатые ракеты – 94 (+2).
Отмечается, что за прошедшие сутки наибольшие потери противника наблюдались на Авдеевском направлении.
Добавить комментарий