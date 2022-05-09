Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что странам Евросоюза следует рассмотреть вопрос об изъятии замороженных российских валютных резервов, чтобы направить эти средства на восстановление Украины. Об этом говорится в интервью политика газете Financial Times.

Глава евродипломатии отметил, что ранее США взяли под свой контроль принадлежащие афганскому центральному банку активы на миллиарды долларов отчасти для потенциальной компенсации жертвам терроризма, а также для гуманитарной помощи стране, и что было бы возможно рассмотреть аналогичные шаги с резервами России. «Я бы высказался за, поскольку это очень логично», — сообщил Боррель изданию.

Он подчеркнул, что вопрос финансирования восстановления Украины является одним из ключевых политических вопросов, учитывая «невероятное количество денег», которое должно быть задействовано. Официальные лица ЕС уже изучали вопрос, можно ли каким-то образом использовать резервы России для восстановления Украины, однако Брюссель до сих пор не выдвигал никаких предложений по этому вопросу.