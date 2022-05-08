Украинские бойцы в Мариуполе ликвидировали более 2500 российских солдат и еще 5000 ранили. Все это без поддержки авиации и артиллерии.

Об этом заявил офицер разведки управления полка «Азов» Илья Самойленко во время пресс-конференции. Речь идет о нанесении потерь врагу именно бойцами полка «Азов» в период с 24 февраля по 15 апреля.

«Мы также уничтожили свыше 60 танков и подбили 30. Это более 10% потерь врага по всей стране. Такая же ситуация с БТР, артиллерийскими системами. И на Мариуполь пришлось около 50% всех бомбардировок из РФ. 150 прилетов в день. У нас была нулевая поддержка. Ни воздушной, ни наземной, ни артиллерийской поддержки», — отметил боец.

Он подчеркнул, что полк «Азов» еще с 2014-го года анализировал военные операции для того, чтобы исследовать лучшие и самые эффективные тактики.

«Именно поэтому мы так долго удерживаем Мариуполь», — подчеркнул Илья Самойленко.