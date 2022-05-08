Делегация во главе с председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавидом Гурбановым, находящаяся с рабочим визитом в Австрии, встретилась с председателем АО «Федеральные железные дороги Австрии» (ÖBB) Андреасом Матте.

Как сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги», стороны отметили роль мультимодальных грузовых железнодорожных перевозок в расширении экономических отношений и товарооборота между двумя странами.

На встрече обсуждались наращивание совместных усилий по более эффективному использованию Транскаспийского международного транспортного маршрута в контексте ситуации в регионе, увеличение объемов мультимодальных железнодорожных грузоперевозок в направлениях Китай-Европа-Китай и Средняя Азия- Европа-Средняя Азия.

Укрепление совместной деятельности и партнерства в этих сферах также было в центре внимания отдельных двусторонних встреч представителей «Азербайджанских железных дорог» с представителями ведущих европейских грузовых компаний Rail Cargo, Metrans и Bahnoperator.

В ходе визита был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ООО «ADY Container», дочерней компанией «Азербайджанских железных дорог», и австрийской компанией «Rail Cargo». Стороны будут совместно работать над обеспечением бесперебойной и быстрой доставки мультимодальных железнодорожных грузов из Европы по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, а также грузов из румынского порта Констанца в грузинский порт Поти и далее в направлении Средней Азии и Китая. В этом контексте компания ADY Container совместно с грузинскими компаниями GR Logistics и KTZ Express при поддержке ASCO запускает контейнерные перевозки грузов между портами Поти и Констанца на Транскаспийском международном транспортном маршруте. Судно «Шаир Вагиф» будет совершать рейсы между указанными портами три раза в месяц по 10 дней. На каждом рейсе по морю будет перевозиться два блока поездов.