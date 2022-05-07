В Украину приехало воевать на стороне РФ всего около 300 наемников, вместо анонсированных ранее 16 тысяч. Об этом заявляет эксперт по Ближнему Востоку из Вашингтона Ваиль Аль-Заят, в интервью Al-Jazeera.

В Сирии, по его данным, было открыто 10-12 мобилизационных участков, но желающих оказалось немного.

Эксперт утверждает, что платят боевикам от 1500 до 7000 долларов в месяц, в зависимости от их опыта. Но более важным для них является гарантия компенсации их семьям, в случае гибели, которая моет доходить до 50 тыс. долларов.

Периодически сирийские власти пытаются оказать давление на бывших бойцов оппозиции, чтобы они ехали в Украину, но это встречается не так часто.

Перед переправкой в Украину наемников собирают на базе Хмеймим, а оттуда самолетом перевозят в РФ, на военные базы возле границы с Украиной.