Крупные российские сети супермаркетов готовы закупить в Азербайджане 6-8 млн яиц.

Соответствующее предложение российская сторона направила в Азербайджан, пишет «Интерфакс».

Производители мяса птицы в Азербайджане в последние месяцы испытывают проблемы со сбытом яиц на внутреннем рынке. В результате на складах имеются излишки яиц в количестве свыше 43 млн штук, которые они готовы экспортировать, в том числе в Россию.