Сотрудник издания Caliber.Az полулегально побывал в Армении. Предлагаем вашему внимание его впечатления от первого лица, сопровождаемые соответствующими фотографиями.

КПП «Баграташен» позади. Сумерки. Замечаю сразу – качество дорожного покрытия в этой части Армении значительно улучшилось по сравнению с моим прошлым приездом сюда. Можно сказать, ничуть не хуже, чем на грузинской стороне, например, в том же Садахло. Мой путь, согласно редакционному заданию, сначала лежит в Иреван, однако добраться до азербайджанского города, который стал армянской столицей в 1918 году, для журналиста Caliber.Az, да еще полулегально (давайте не будем вдаваться в подробности, поскольку, надеюсь, это мой не последний визит в «страну камней») – штука довольно сложная и рискованная. К счастью, моего армянского достаточно, чтобы изъясняться с местными, не вызывая у них никаких подозрений. Да и опыт прошлых посещений Армении никуда не делся.

Мой попутчик от КПП «Баграташен» Карен на старом «Жигуленке» высадил меня возле села Ахпат, поскольку дальше наши пути расходились – ему нужно было в Цахкашат, а мне дальше – в древний азербайджанский город Иреван. Так, что это пылит вдали на дороге? В темноте немного трудно разглядеть. Но «эврика», это оказалось такси, о чем свидетельствовал «лайт-бокс» на крыше автомобиля. Взмах руки и рядом завизжали тормоза. «Куда нужно?», — на армянском (естественно) спросил пожилой водитель. «В Ереван», — ответил я. «Нет, в Ереван не повезу, — замахал руками водитель. — Далеко. Я домой уже еду, семья ждет, у сына день рождения, гости пришли». Однако появившаяся в моих руках солидная сумма оказалась сильнее желания присоединиться к семейному торжеству. «Не местный?», — подозрительно покосился водитель. «Из Джавакха, но последние 15 лет живу в России. Сейчас там наступили трудные времена, вот, решил приглядеться к Еревану», — не моргнув глазом соврал я. Видимо, убедительно, поскольку мы покатились в Иреван.

Читатели, наверное, уже задаются вопросом, зачем же журналист Caliber.Az, рискуя жизнью, отправился в Армению. Поясним. Наша цель предельно ясная – показать, как уничтожалось в Армении культурно-историческое наследие автохтонного азербайджанского народа. Показать наглядно, чтобы в пух и прах разбить лживые утверждения армянской пропаганды о том, что в Армении якобы нет места вандализму и присвоению чужой истории и культуры. Что ж, как говорится, поедем – поглядим.

Но для начала позволим себе небольшое отступление от темы. Культурно-исторический геноцид, учиненный армянскими вандалами, распространялся не только на Карабахский регион Азербайджана, но и на территорию Армении, где находились более тысячи азербайджанских населенных пунктов, сотни историко-архитектурных памятников, караван-сараи, дворцы, мечети, мавзолеи, усыпальницы, кладбища, надгробные памятники и т.д. В XX в. в результате этнических чисток, учиненных армянами против азербайджанцев, и актов вандализма, осуществленных против исторических памятников, было создано моноэтническое армянское государство, все историко-архитектурные памятники, свидетельствующие о существовании азербайджанцев, были стерты с лица земли, а кладбища разрушены. Если в начале XX в. на территории Иреванской губернии было зарегистрировано 310 мечетей, то в настоящее время на территории уже современной Армении осталась лишь одна мечеть – Гёй мечеть (Голубая мечеть), которую иностранным гостям преподносят как «персидскую».

Постоянные читатели Caliber.Az, возможно, помнят материал, в котором приводились фотофакты уничтоженного азербайджанского наследия в Иреване. На сей раз мы поделимся эксклюзивными кадрами разрушенных памятников истории и культуры в Иреване, которые добыл корреспондент Caliber.Az.

Итак, я в городе Иреван, и, естественно, сразу же отправляюсь на проспект, который раньше носил имя Ленина, а сейчас – Месропа Маштоца, чтобы полюбоваться Голубой мечетью, которую армяне с понятной целью называют «персидской». Вокруг на удивление достаточно мало людей и это дает мне уникальный шанс насладиться тишиной и созерцанием величественного здания эпохи Гусейнали хана Каджара.

Здесь будет уместно отметить, что армяне с помощью приглашенных из Ирана специалистов реконструировали мечеть, нанесли на ее стены персидские надписи и таким образом переделали мечеть в «персидскую». То же самое они пытались осуществить в тогда еще оккупированной ими Шуше, о чем свидетельствовали «свежие» надписи на шушинской мечети.

Из состояния задумчивости меня вывели крики двух местных мальчишек, пронесшихся мимо на велосипедах. Целей у меня много, нужно идти дальше.

Направляюсь в знаменитый квартал Тепебаши, который армяне называют Конд. А вот место, где когда-то располагалась мечеть Тепебаши. Когда-то, до армянского вандализма. Сегодня она в полуразрушенном состоянии используется нищей армянской семьей в качестве жилья. По некоторым данным, эту мечеть построил член Иреванской городской управы, представитель ханского рода Аббасгулу хан Иреванский. Его дом также располагался в этом квартале. Армяне по сей день называют пребывающий в разрушенном состоянии дом Аббасгулу хана «Домом хана». Во дворе мечети и вокруг нее армяне застроили трущобы.

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Кстати, прошелся я и по знаменитому среди армян Каскаду (ничем иным у них особо похвастаться нечем). Поначалу удивляешься, услышав разговаривающих тут на русском языке людей — армяне в силу своего национализма и в советские-то времена на русском не особо разговаривали. Но потом понимаешь, что это сбежавшие от «спецоперации» россияне. Проходящие мимо сотрудники армянской полиции даже не обращают на меня внимания и проходят мимо, о чем-то увлеченно разговаривая.

Еще одним свидетельством вандализма армян является разрушение ими Демирбулагской мечети, которая была построена в XVII-XVIII веках и располагалась в одноименном квартале Иревана. В 1988 году мечеть была сожжена, а в 1990 году ее сравняли с землей. Сегодня же, как видно на сделанных нами кадрах, здесь располагается торговый центр «Россия». Символично. О том, что когда-то здесь проживали мусульмане-азербайджанцы, более ничего не напоминает.

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А вот мавзолей Эмир Саада, построенный его сыном Пир-Хусейном недалеко от Иревана, в селе Джафарабад. Исторический памятник XV века частично сохранился, но этому армянскому «благородству» есть рациональное объяснение. Дело в том, что официальные круги Армении называют этот средневековый мавзолей «Туркменским мавзолеем». Точно так же Голубую мечеть в Иреване после ремонтно-реставрационных работ они называют «персидской». А азербайджанцы тут, мол, никогда и не жили вовсе…

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На установленной около памятника табличке приводится информация о том, что гробница имеет отношение к государству Гарагоюнлу. При этом на главном стенде указано, что гробница представляет собой туркменское историческое наследие.

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Тем самым, отрицается принадлежность памятника Азербайджану, что является вопиющей фальсификацией. Поскольку тюркские (туркменские) племена Гарагоюнлу являлись одними из предков современных азербайджанцев, а история государства Гарагоюнлу – неотъемлемая часть истории государственности Азербайджана.

Не менее печальная судьба постигла и мечеть «Сардар», известную также как «Аббас-Мирза» и «Шах Аббас», расположенную в Иреванской крепости, около Сардарского (Ханского) дворца. Несмотря на упоминание в источниках разных названий, речь идет об одном и том же архитектурном памятнике XVI века — мечети «Сардар». Как и остальные материально-культурные азербайджанские памятники Иревана, эта мечеть по частям была разрушена армянской властью. А детская площадка и жилые дома, которые запечатлены на сделанных нами фотографиях, построены на месте мечети «Сардар», хотя еще несколько лет назад там можно было увидеть последний сохранившийся кусок стены мечети.

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А сейчас выглядит так:

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Конечно, наши исследования армянского вандализма не ограничились лишь одним Иреваном. Я исколесил половину Армении и документально зафиксировал все то, что меня интересовало. Так, например, я посетил село Арчут, расположенное в районе Беюк Гаракился. Согласно документам, еще в конце 19-го века в этом селе было 40 дворов и проживало 357 азербайджанцев. В советские времена численность населения достигла полутора тысяч человек. В селе было три кладбища. Однако в 1988 году коренное азербайджанское население было изгнано из села и сегодня там проживают одни армяне. Естественно, местную мечеть они сразу же разрушили. Однако на могильных плитах сохранились надписи на азербайджанском языке (арабской вязью и кириллицей).

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Село Акарак близ Учкился (Учмуэдзин, который армяне на свой лад называют Эчмиадзин). Здесь тоже раньше была мечеть. Видно, что крыша ее полностью уничтожена, а от здания остались только руины от внешних стен. Но самое отвратительное, что территория мечети сегодня используется армянами в качестве свалки. Впрочем, чему тут удивляться? Для тех, кто использовал мечети в Карабахе в качестве хлева для свиней, это вполне нормальная практика.

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Мечеть Лору гала, которая находится в Лорийском махале и датируется XII веком, «повезло» еще меньше – соседи, не моргнув глазом, переделали ее в армянскую церковь. На сделанных нами кадрах можно заметить, что интерьер мечети во многом идентичен интерьеру мечети Говхар Ага в Шуше. Сейчас на ней видны армянские национальные элементы, которые были дорисованы армянами в целях фальсификации. Более того, как видим, они даже добавили армянские кресты на надгробные плиты на мусульманском кладбище, которое находится рядом с мечетью, так сказать, для пущей правдоподобности. Мол, молились тут только армяне, соответственно, хоронили тут только их.

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Фальсификации подвергся и караван-сарай Селим, расположенный выше села Агкенд Даралаязского махала, о чем говорят следующие кадры. В народе караван-сарай называли именем Шаха Аббаса. На одном из фото можно заметить, что на входе указано, что здание было построено правителем Ильханидов Абу Саидом Бахадур-ханом. Тут, наверное, нелишним будет подчеркнуть, что до 1918 года в селе Агкенд проживали только азербайджанцы. Согласно статистическим данным, только в 1923-1925 гг. в село были поселены первые 172 армянина. Однако после изгнания из села всех азербайджанцев в 1988 году история караван-сарая была сфальсифицирована, и он был представлен мировой общественности как армянский исторический памятник.

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В азербайджанских СМИ часто рассказывалось о разрушениях и фальсификации армянами азербайджанского историко-культурного наследия на территории современной Армении. Да, некоторыми историками предоставлялись отдельные факты армянского вандализма. Но Caliber.Az осуществил дерзкий шаг, командировав в Армению своего корреспондента для сбора фактологического материала. Который в дальнейшем будет использован не только исторической наукой и общественностью Азербайджана, но и в международной судебно-правовой системе для привлечения армянских варваров к ответственности. А она, уверены, обязательно наступит.