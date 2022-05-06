С начала вторжения в Украину российская сторона потеряла около 24 900 военнослужащих. Украинским силам также удалось уничтожить более 500 артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника:

Личный состав — около 24900 человек (+200)

Танки — 1110 (+8) единиц

Боевые бронированные машины — 2686 (+35) единиц

Артиллерийские системы — 502 (+3) единиц

РСЗО — 171 (+2) единиц

Средства ПВО — 83 (+0) единиц

Самолеты — 199 (+3) единицы

Вертолеты — 155 (+0) единиц

Автомобильная техника и автоцистерны — 1926 (+19) единиц

Корабли/катера — 11 (+1) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня — 324 (+12)

Специальная техника — 38 (+0).

Крылатые ракеты — 90 (+1).

«Наибольшие потери противника наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях», — говорится в сообщении.