С начала вторжения в Украину российская сторона потеряла около 24 900 военнослужащих. Украинским силам также удалось уничтожить более 500 артиллерийских систем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника:
Личный состав — около 24900 человек (+200)
Танки — 1110 (+8) единиц
Боевые бронированные машины — 2686 (+35) единиц
Артиллерийские системы — 502 (+3) единиц
РСЗО — 171 (+2) единиц
Средства ПВО — 83 (+0) единиц
Самолеты — 199 (+3) единицы
Вертолеты — 155 (+0) единиц
Автомобильная техника и автоцистерны — 1926 (+19) единиц
Корабли/катера — 11 (+1) единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня — 324 (+12)
Специальная техника — 38 (+0).
Крылатые ракеты — 90 (+1).
«Наибольшие потери противника наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях», — говорится в сообщении.
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