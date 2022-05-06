С начала полномасштабного вторжения российские войска выпустили по Украине 2014 ракет. Боевые самолеты врага 2682 раза залетали на украинскую территорию

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-конференции Brave Ukraine.

Зеленский рассказал, что в день обращения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к Верховной раде 3 мая российская армия нанесла по Украине 19 ракетных ударов.

«Всего за время этой войны российская армия использовала против Украины уже 2014 ракет, зафиксировано 2682 появления российских боевых самолетов в нашем небе. Каждый из таких прилетов — это гибель наших людей, это разрушение нашей инфраструктуры», — отметил президент.